『SHURE シュアー PGA56-LC-J カーディオイド・ダイナミックマイクロホン 楽器用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 09時 32分に出品され04月11日 09時 32分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【国内正規品】 PGA56LCJ ドラムやパーカッションに最適な楽器用マイクロホン