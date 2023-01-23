『BEHRINGER ベリンガー AMP800 V2 4chステレオ・ヘッドホンアンプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 44分に出品され03月26日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特長・様々な用途に適用するコンパクトな4chステレオ・ヘッドホンアンプ・4つの独立したステレオハイパワーパワーアンプ・あらゆるヘッドフォンで最高のオーディオ品質を実現・レベルモニタリング用の6セグメントLED・2つのバランスステレオメイン入力・CHごとに2つのヘッドフォン出力を備えているため、同時に最大8台のヘッドフォンを接続可能・コンパクトで軽量な設計