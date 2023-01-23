Furutech フルテック FI-11-N1(Ag) FI-11M-N1(G) 電源プラグセット【2025年度カレンダ】

商品情報

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（沖縄・離島は別途ご相談下さい。）



・電極部は純銅素材のα-導体を採用し安定した接続を確保。

・本体はナイロン＋グラスファイバー。

ハウシングはポリカーボネート（ブルー、ブラック）を採用。

・ケーブル適応径：6.6mm〜16.0mmφ

・ワイヤー適応径：10AWG/5.5SQmm（MAX）

・FI-11M-N1サイズ：40.0mm(本体長)×39.0mmφ×73.0mm(全長)

・FI-11N1サイズ：4.0mm(本体長)×39.0mmφ×77.0mm(全長)