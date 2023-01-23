『Leofoto (レオフォト) UH-1-MC-40-AM-2 アンブレラホルダーキット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 46分に出品され03月16日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 UH-1-MC-40-AM-2 アンブレラホルダーキット

林明輝先生のプロデュースによるアンブレラホルダーセット。折り畳み傘のグリップを差し込んでセットできます。サイズの合う傘をご用意ください。

主な仕様

アンブレラアダプター内径：39.5mm アンブレラアダプター内寸深さ：43.4mm

※取付用の傘は付属しません。寸法の合う傘をご用意ください。