KZ AS16Pro有線イヤホン8BAノイズキャンセリング専門級取り外し可能hifi 2Pinイヤホン3.5 mm入耳式音楽イヤホンアップグ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

KZ AS16Pro有線イヤホン8BAノイズキャンセリング専門級取り外し可能hifi 2Pinイヤホン3.5 mm入耳式音楽イヤホンアップグ



【商品説明】

・KZ AS16Proは先代に続く優れた純鉄HIFIイヤホン。標準的な3チャンネル式専門導管構造を使用し、さらに音場指標を調整し、各ユニットの再生周波数の接続を正確に計算し、それによって高一致性の信頼できる音を正確に伝達する。

・二辺合わせて16本の動鉄発音ユニットは4本の高周波ユニットを搭載し、強い解析力と高周波延性を持ち、音の細部を豊かにする。2つの中間周波数ユニットは、人の声をより澄まし、より詳細にし、器楽は霊動自然を解釈する。2つの低周波ユニットは、音色表現を抜群にし、まろやかで低周波を出し、しっかりとした動的表現を感じさせる。

・人間工学設計に従い、両耳の重荷を解放し、良好な装着体験を持つと



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。