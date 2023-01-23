『KZ AS16Pro有線イヤホン8BAノイズキャンセリング専門級取り外し可能hifi 2Pinイヤホン3.5 mm入耳式音楽イヤホンアップグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 23分に出品され03月05日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KZ AS16Pro有線イヤホン8BAノイズキャンセリング専門級取り外し可能hifi 2Pinイヤホン3.5 mm入耳式音楽イヤホンアップグ
【商品説明】
・KZ AS16Proは先代に続く優れた純鉄HIFIイヤホン。標準的な3チャンネル式専門導管構造を使用し、さらに音場指標を調整し、各ユニットの再生周波数の接続を正確に計算し、それによって高一致性の信頼できる音を正確に伝達する。
・二辺合わせて16本の動鉄発音ユニットは4本の高周波ユニットを搭載し、強い解析力と高周波延性を持ち、音の細部を豊かにする。2つの中間周波数ユニットは、人の声をより澄まし、より詳細にし、器楽は霊動自然を解釈する。2つの低周波ユニットは、音色表現を抜群にし、まろやかで低周波を出し、しっかりとした動的表現を感じさせる。
・人間工学設計に従い、両耳の重荷を解放し、良好な装着体験を持つと
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Microlab t3 Bandit Bluetoothヘッドフォン ブラック T3-0001-05
¥ 7700
MINDBEAST スーパーバス 90% ノイズ遮断イヤホン マイク付き ケース付き 素晴らしいサウンド効果とゲーム体験 女性、男性、キッズヘッドフォンジャック 並行輸入
¥ 7700
JBL ゲーミングヘッドセット Quantum 350 (JBLQ350WLBLK) 2.4GHzワイヤレス接続
¥ 7700
ASHIDAVOX 有線イヤホン EA-HF1＋(A) ブルー
¥ 7700
ASHIDAVOX 有線イヤホン EA-HF1＋(K) ブラック
¥ 7700
ASHIDAVOX 有線イヤホン EA-HF1＋(R) レッド
¥ 7700
PW AUDIO 2.5mm balanced female to 4.4mm balanced male
¥ 7700
CCK Bluetoothヘッドフォン ワイヤレスイヤホン スポーツ 最高のランニングイヤホン Hi-Fiステレオ ノイズキャンセリング 耐汗 ジム ワークアウト エクササイズ
¥ 7700
Elf Earbuds Headphones In-Ear Headphones Hands-free Headset with Mic for iPhone/iPad Android/Computer Cosplay Headset
¥ 7700
Marshall マーシャル Motif A.N.C. ブラック トゥルーワイヤレスイヤホン 並行輸入/正規品
¥ 7700
JVC HA-XC72T-R ワイヤレスイヤホン XXシリーズ 重低音 ノイズキャンセリング 外音取込み 防水 防塵 耐衝撃 低遅延 Bluetooth Ver5.2 レッド
¥ 7700
HamiltonBuhl Flex-Phones， Foam Headphones， Purple（並行輸入品）
¥ 7700
PHILIPS Headphone， Full-Size - Black
¥ 7700
Wir K〓nenen スポーツイヤーバンド Bluetooth 5.0 ワイヤレス充電器付き HDエクストラバス並行輸入
¥ 7700
KORABA Kids Wireless Headphones for Girls Children Teens， LED Light Up Bluetooth Unicorn Headphones with Microphone for School/Xmas/Online Stu並行輸入
¥ 7700
ヘッドフォンを発射コスKPH14Gサイド（グリーン）
¥ 7700
Headphones Wired Earphones Handsfree Mic 3.5mm Headset Earbuds Earpieces Microphone V3L Compatible with Alcatel 7， Jitterbug Smart 2， REVVL 2， 1x Evol
¥ 7700
elago プレミアム防水ケース AirPods Proケース AirPods Pro 第2世代ケース カラビナ付き (ブラック) 米国特許登録
¥ 7700
落札価格7700円
470 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！