『パナソニック Panasonic デジタル4Kビデオカメラ バッテリーパック VW-VBT190-K【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 20時 35分に出品され04月05日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品解説】
デジタル4Kビデオカメラバッテリーパック
【スペック】
許容温度：使用時：0〜40
保存：-10〜60
許容湿度：使用時／0％〜80％
保存：0％〜90％
外形寸法：幅31.1×高さ23.2×奥行43.4ｍｍ
本体質量：約45g
【対応本体】
HC-WZ590M-W/HC-V360M-K/HC-W570M-K/HC-V720M-T/HC-V750M-T/HC-W570M-P/HC-W580M-P/HC-W590M-P/HC-VZX990M-W/HC-V750M-W/HC-W570M-T/HC-W580M-T/HC-V480MS-K/HC-W590M-T/HC-V360MS-K/HC-W570M-W/HC-V360M-W/HC-W580M-W/HC-W590M-W/HC-VX980M-T/HC-VZX2M-G/HC-V480MS-W/HC-V360MS-W/HC-VX980M-W/HC-WZXF1M-K/HC-V480M-K/HC-VZX2M-W/HC-VX2M-G/HC-WXF1M-K/HC-WXF990M-K/HC-V480M-W/HC-V520M-A/HDC-TM45-C/HC-VX2M-W/HC-V520M-P/HC-VZX992M-R/HC-V550M-N/HC-VZX1M-R/HDC-TM45-P/HC-VZX992M-T/HC-VZX1M-T/HC-V520M-T/HC-V550M-R/HC-VZX992M-W/HDC-TM45-T/HC-VZX1M-W/HC-V520M-W/HC-V550M-T/HDC-TM45-W/HC-V550M-W/HC-VX992M-R/HC-VX1M-R/HC-WX2M-T/HC-VX992M-T/HC-VX1M-T/HC-VX992M-W/HC-VX1M-W
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終了
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