『スピーカー Bluetooth 防水 小型 おしゃれ 高音質 車 SDカード お風呂 LED ワイヤレス ハンズフリー スマホ iPhone Android プレゼント ギフト 40s CW1LC【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 03時 15分に出品され03月15日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
防水 スピーカー Bluetooth ワイヤレススピーカー Bluetooth5.0， 防塵， SDカード， LED， ハンズフリー 等、高機能を備えたブルートゥーススピーカー ポータブルスピーカー 40s Bluetoothスピーカー CW1LC です。コンパクトな筐体に組み込まれた、ドライバーとパッシブラジエータの組み合わせにより生み出されるバランスの良いサウンドは、高音質で重低音もしっかり響きます。屋外でもリビングでも、お風呂でも車でも使え、大音量でも割れず、小音量でも心地良いサウンドです。2台接続のTWS機能を使えば、臨場感溢れるステレオサウンド空間がワイヤレスで簡単に構築可能です。専用ストラップが付属しており、防水防塵性能に耐衝撃性も備わり、持ち運び自由な小型ポータブルスピーカーです。
日本メーカーの製品として、日本での利用基準を満たす安全性・品質を満たしています。電波法に定められた「技適マーク」を取得済、内部バッテリーの国連38.3基準も満たし、諸外国の安全規格にも対応。どのような環境下でも安心して利用できる製品です。日本語の詳細な取扱説明書が付属しており、サポート対応も充実。正規販売店からの購入後1年間の標準メーカー保証付。
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落札価格7700円
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終了
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