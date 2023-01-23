『シュア ダイナミック密閉型カナルイヤホン (パープル) SE215SPE-PL-A 返品種別A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 35分に出品され04月28日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：在庫僅少/2日〜3日で出荷/2022年09月 発売/クリアなサウンドと、豊かな低域を持つ高遮音性イヤホン着脱可能なケーブルで有線からワイヤレス変換も自由自在どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験/[SE215SPEPLA]