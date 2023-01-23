『ふるさと納税 ワンタッチシーツ 敷毛布 シングル 迷彩柄 アクリル 布団用 洗える シーツ 敷布団カバー 敷布団 カバー 暖か 全周ゴム付き 冬 冬.. 和歌山県橋本市【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 41分に出品され03月08日 01時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
サイズ：105×210cm
素材：パイル アクリル100％
裏糸 アクリル55％、ポリエステル45％
配送について
随時発送いたします。
タイプ：【常温】
ふるさと納税 ワンタッチシーツ 敷毛布 シングル ひょう柄 アクリル 布団用 洗える シーツ 敷布団カバー 敷布団 カバー 暖か 全周ゴム付き 冬 .. 和歌山県橋本市
¥ 7700
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落札価格7700円
242 入札履歴
終了
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