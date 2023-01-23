『（品薄・入荷次第発送）西川 洗えるベビーふとん ベビー固わた敷きふとん WD52100000【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 08時 49分に出品され05月01日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号】f3156-y01

【パッケージサイズ】740×100×620mm

【生産国】日本

【パッケージ形態】バッグ入



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