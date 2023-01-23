『HELLY HANSEN ヘリーハンセン B マイファーストHH カーディガンセット（70cm 80cm） メール便不可 出産祝い 誕生日 プレゼント ギフト HB32304【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 09時 33分に出品され04月14日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《素材・仕様》
ドライコットン天竺（綿100%）3点セット（カーディガン・ロンパース・レギンス）／専用ギフトBOX入り
《サイズ詳細》
［70］着丈:30.0cm 身幅:30.0cm 袖丈:21.0cm パンツ脇丈:28.0cm 股下:17.0cm ウエスト:36.0cm
［80］着丈:33.0cm 身幅:32.0cm 袖丈:23.0cm パンツ脇丈:31.0cm 股下:18.0cm ウエスト:40.0cm
［70］ロンパース前着丈:39.0cm 後身丈:45.0cm 身幅:24.0cm メール便発送:×
［80］ロンパース前着丈:42.0cm 後身丈:48.0cm 身幅:26.0cm メール便発送:×
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落札価格7700円
308 入札履歴
終了
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