HELLY HANSEN ヘリーハンセン B マイファーストHH カーディガンセット（70cm 80cm） メール便不可 出産祝い 誕生日 プレゼント ギフト HB32304【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

《素材・仕様》

ドライコットン天竺（綿100%）3点セット（カーディガン・ロンパース・レギンス）／専用ギフトBOX入り



《サイズ詳細》

［70］着丈:30.0cm 身幅:30.0cm 袖丈:21.0cm パンツ脇丈:28.0cm 股下:17.0cm ウエスト:36.0cm

［80］着丈:33.0cm 身幅:32.0cm 袖丈:23.0cm パンツ脇丈:31.0cm 股下:18.0cm ウエスト:40.0cm



［70］ロンパース前着丈:39.0cm 後身丈:45.0cm 身幅:24.0cm メール便発送:×

［80］ロンパース前着丈:42.0cm 後身丈:48.0cm 身幅:26.0cm メール便発送:×



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