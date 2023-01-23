『マフラー Polo ベア コットン マフラー【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 20時 15分に出品され04月12日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:78293156
ショップ:POLO RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR，ポロ ラルフ ローレン チルドレンズウェア
ブランド:POLO RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR，ポロ ラルフ ローレン チルドレンズウェア，POLO RALPH LAUREN，ポロ ラルフ ローレン
商品名:Polo ベア コットン マフラー
カテゴリ:ファッション雑貨>マフラー
ブランド品番:CWPOHGSYJ320035600
素材:本体：綿 100% 裏地：ポリエステル 100% 装飾部分を除く
原産国:ベトナム
カラー:レッド
サイズ:ONE
企画ID:1670488，1660462
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落札価格7700円
296 入札履歴
終了
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