『マフラー Polo ベア コットン マフラー【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 20時 15分に出品され04月12日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:78293156

ショップ:POLO RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR，ポロ ラルフ ローレン チルドレンズウェア

ブランド:POLO RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR，ポロ ラルフ ローレン チルドレンズウェア，POLO RALPH LAUREN，ポロ ラルフ ローレン

商品名:Polo ベア コットン マフラー

カテゴリ:ファッション雑貨>マフラー

ブランド品番:CWPOHGSYJ320035600

素材:本体：綿 100% 裏地：ポリエステル 100% 装飾部分を除く

原産国:ベトナム

カラー:レッド

サイズ:ONE

企画ID:1670488，1660462