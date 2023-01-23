『coaroo(コアルー) ボンジュール 5WAY コアルーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 46分に出品され03月24日 16時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
小さくても収納力バツグンの5WAY※コアルーバッグ
本革で縁取り、持ちやすい
ちょっとしたお出かけや普段使いに、母の日のプレゼントに
※ショルダー、リュック1、リュック2、前抱え、メッセンジャー(斜めがけ)スタイルのマザーズバッグ
【商品規格】
サイズ：(約)底辺幅23(開口部幅28)×高さ21~24×マチ10~13cm、ベルト幅30mm、ベルト長さ87~120cm
【重量】(約)370g
[商品コード] 63280006
[素材]
【素材】
本体:ナイロン
ファスナー引手・開口部周り:牛革
ベルト部:ポリプロピレン
[洗濯表示]
※薄めた洗剤液を軽くかけ汚れを落とし、ぬるま湯で短時間で濯いだ後に、日陰で完全に乾かします。
※乾燥後防水スプレーをかけると汚れ防止にもなります。
※つけ置き厳禁
※洗濯機や乾燥機は使用不可
マザーズバッグ くまのがっこうママトート＆ポーチセット
¥ 7700
マザーズバッグ くまのがっこうママトート＆ポーチセット
¥ 7700
マザーズバッグ 【THEATHEA/ティアティア】ペアリュック（ママ用）/three mom
¥ 7700
マザーズバッグ 【THEATHEA/ティアティア】ペアリュック（ママ用）/three mom
¥ 7700
モンポケ マミールー 小花柄 トートバッグ | ポシェット付き マザーズバッグ マザーバッグ かばん ショルダー トート ピカチュウ ポケットモンスター
¥ 7700
PENDLETON（ペンドルトン） マムトート M / レディース バッグ 鞄 マザーズバッグ ショルダー 稲葉真理恵
¥ 7700
PENDLETON（ペンドルトン） マムトート M / レディース バッグ 鞄 マザーズバッグ ショルダー 稲葉真理恵
¥ 7700
PENDLETON（ペンドルトン） マムトート M / レディース バッグ 鞄 マザーズバッグ ショルダー 稲葉真理恵
¥ 7700
コットン マザーズバッグ 2way ショルダー ママバッグ ペアレンツバッグ トート 出産祝い 出産準備 軽量 レディース メンズ ユニセックス 大容量 出産祝い
¥ 7700
コットン マザーズバッグ 2way ショルダー ママバッグ ペアレンツバッグ トート 出産祝い 出産準備 軽量 レディース メンズ ユニセックス 大容量 出産祝い
¥ 7700
マザーズリュック マザーズバッグ 2way 軽い 軽量 ショルダー ナイロン 大容量 撥水 ファスナー 多機能 2人分 人気 ママ バッグ
¥ 7700
BabyBjorn（ベビービョルン） ウィンターカバー ブラック|防寒具 冬のおでかけ ベビーキャリア 抱っこ紐 防寒 撥水 コンパクト
¥ 7700
キルティング マザーズバッグ 2way ショルダー ママバッグ ヌビバッグ ヌビ素材 ヌビ生地 ヌビキルト 大容量 軽量 おしゃれ パパ トート レディース メンズ
¥ 7700
キルティング マザーズバッグ 2way ショルダー ママバッグ ヌビバッグ ヌビ素材 ヌビ生地 ヌビキルト 大容量 軽量 おしゃれ パパ トート レディース メンズ
¥ 7700
キルティング マザーズバッグ 2way ショルダー ママバッグ ヌビバッグ ヌビ素材 ヌビ生地 ヌビキルト 大容量 軽量 おしゃれ パパ トート レディース メンズ
¥ 7700
monpoke モンポケ monpoke マミールー 小花柄マザーズバッグ【送料無料】
¥ 7700
マザーズバッグ 3点セット トート メッシュ キルティング 軽量 おしゃれ 大容量 2way サコッシュ オムツポーチ 撥水
¥ 7700
マザーズバッグ 3点セット トート メッシュ キルティング 軽量 おしゃれ 大容量 2way サコッシュ オムツポーチ 撥水
¥ 7700
落札価格7700円
819 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！