『coaroo(コアルー) ボンジュール 5WAY コアルーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 46分に出品され03月24日 16時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 小さくても収納力バツグンの5WAY※コアルーバッグ

本革で縁取り、持ちやすい

ちょっとしたお出かけや普段使いに、母の日のプレゼントに

※ショルダー、リュック1、リュック2、前抱え、メッセンジャー(斜めがけ)スタイルのマザーズバッグ



【商品規格】

サイズ：(約)底辺幅23(開口部幅28)×高さ21~24×マチ10~13cm、ベルト幅30mm、ベルト長さ87~120cm

【重量】(約)370g









[商品コード] 63280006

[素材]

【素材】

本体:ナイロン

ファスナー引手・開口部周り:牛革

ベルト部:ポリプロピレン



[洗濯表示]

※薄めた洗剤液を軽くかけ汚れを落とし、ぬるま湯で短時間で濯いだ後に、日陰で完全に乾かします。

※乾燥後防水スプレーをかけると汚れ防止にもなります。

※つけ置き厳禁

※洗濯機や乾燥機は使用不可