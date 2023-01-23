『子供きもの 新品 七五三 １２９ 男児アンサンブルセット 5歳用 合繊 男の子 未使用品 長期保管品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 25分に出品され03月12日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号 47391

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【寸法】

羽織丈 ／ 約６４ｃｍ

身 丈 ／ 約９０ｃｍ

※中心から

袖 丈 ／ 約５７ｃｍ

裄 丈 ／ 約５７ｃｍ

袖 巾 ／ 約３２ｃｍ

前 巾 ／ 約１９．５ｃｍ

後 巾 ／ 約２４．５ｃｍ



【色・柄】

羽織 ／ 辛子色から黒のグラデーションに兜柄

着物 ／ 黒地の地紋のみ

※生地は四つ菱の地紋入り



【セット内容】

きもの

羽織

長襦袢



【素材】

ポリエステル



【状態】

『長期保管・未使用品』

貸衣装店でレンタルされる前の未使用、保管されていた商品ですが、コンディションは良好です。