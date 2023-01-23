ポロラルフローレン チノシャツワンピース テーラードカット ベルト付き ロゴ刺繍 キッズ レディース 313699674【2025の人気アイテム】

商品情報

ポロラルフローレン チノシャツワンピース テーラードカット ベルト付き ロゴ刺繍 キッズ レディース 313699674



商品説明



ピュアコットンを使用し、胸元のワンポイントのロゴ刺繍がアクセントになったチノシャツワンピース。

付属のウエストベルトとテーラードカットが綺麗なシルエットを作ってくれます。

キッズモデルですがサイズが合えば大人の方も着用可能なアイテムです。



ブランド名



POLO RALPH LAUREN（ポロラルフローレン）



商品名



BELTED COTTON CHINO SHIRTDRESS チノシャツワンピース テーラードカット ベルト付き ロゴ刺繍 コットン キッズ 女の子 レディース 大人もOK ［313699674］



色・柄



Classic Khaki / 001 ：カーキベージュ



サイズ



サイズ 着丈 肩幅 胸囲 袖丈

16(XL) 約82cm 約36.5cm 約86cm 約57.5cm



撮影モデル：155cm 着用サイズ：16

※上記はスタッフがメジャーで採寸したサイズとなり、若干の差異がある場合がございます。予めご了承ください。

素材



コットン100%