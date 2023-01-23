『sugarsugar スカート スーツ 卒業式 フォーマル ブレザー 150cm 160cm 165cm 0300グレー 0500ブラック 335756666 シュガーシュガー (51【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 15分に出品され03月07日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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sugarsugarの子供用フォーマルスーツ/卒業式服。ジャケット（灰/黒）・ブラウス（白）・スカート・リボン（黒濃灰系チェック/白桃系チェック）・ブローチ（臙脂）



素材

【ジャケット】 （表生地/裏生地）ポリエステル１００％

【ブラウス】 ポリエステル１００％

【リボン】 ポリエステル１００％

【スカート】 （表生地）ポリエステル６５％ レーヨン３５％ （裏生地）ポリエステル１００％



注意 画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。



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