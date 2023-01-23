綿入り着物　綿入りベスト　セット　3歳　男児　青　鷹　宝船　竹　松　七五三　お出掛け着　新品　未使用　仕立上り　日本製　男の子【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【内容】

商品名 ：正絹 男児 3歳用 綿入り着物・綿入りベストセット

生 地 ：表 正絹100％ 裏 ポリエステル100％

状 態 ： 新品・未使用・仕立上り

形：着物 肩上げ・腰上げなし 胸ひも付き

ベスト 前開き 衿付き 前ひも付き

サイズ ：着物 身丈 約74ｃｍ 袖丈 約24ｃｍ 裄丈 約38ｃｍ

肩幅 約32ｃｍ 身幅 約30ｃｍ



ベスト 着丈 約45ｃｍ 肩幅 22.5ｃｍ 身幅 約31ｃｍ

生産国：日本製



こちらの作品は仕立上り男児綿入り着物と綿入りベストです。

3歳児用です。(5歳児の着用は難しいと思われます）

地色は青色です。

柄は鷹が背中のメインに描かれ下部に宝船が施され袖や裾に竹・七宝・菊などの吉祥柄が描かれています。

背中の鷹・宝船の柄は着物にもベストにも両方描かれておりますので着物単体で着る事もできます。

行事やお出掛け時にもご使用頂けますし、3歳で七五三参りにもご着用頂けます。

長襦袢は付いておりませんので、ご了承いただきご購入下さい。



綿入り着物 綿入りベスト セット 3歳 男児 青 鷹 宝船 竹 松 七五三 お出掛け着 新品 未使用 仕立上り 日本製

