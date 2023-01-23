『マイケル コース ジュニア スニーカー 靴 ビリーダッシュ ローカット MK100739C ミックスメタリック MK100668C バニラ MK100700C ホワイト/シルバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 19分に出品され03月29日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイケル マイケル コース MICHAEL MICHAEL KORS



ジュニア スニーカー

商品説明

MK100739C(MIXED METALLIC)

MK100668C(VANILLA)

MK100700C(WHITE/SILVER)



MICHAEL MICHAEL KORS マイケル マイケル コースからシューズが登場。

ニュアンスカラーのモノグラムに、メタリックカラーの差し色がきらびやかなデザイン。

ホワイト系のワントーンでまとめたコーディネートや、スポーティなスタイルなど、

様々なスタイリングに馴染む万能な一足です。



※チャイルド規格のモデルサイズです。



【検索用キーワード】



２３．５ｃｍ

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ミックスメタリック バニラ ホワイト/シルバー 金色 銀色 シロ 白 メタリックカラー

素材

アッパー：合成皮革

アウトソール：TPR