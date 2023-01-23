『ワンピース SHIPS KIDS:140〜150cm / 「手洗い可能」 ケーブル レイヤード ワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 07時 50分に出品され03月12日 07時 50分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:78882298
ショップ:SHIPS KIDS，シップス キッズ
ブランド:SHIPS，シップス
商品名:SHIPS KIDS:140〜150cm / ＜手洗い可能＞ ケーブル レイヤード ワンピース
カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース
ブランド品番:514-55-0250
素材:本体: レーヨン48%， ポリエステル30%， ナイロン22%， 身頃裏地: コットン100%， スカート: ポリエステル63%， レーヨン37%， 裏地: ポリエステル100%
原産国:-
カラー:オフホワイト
サイズ:140，150
企画ID:1660461，1646128，1646127
ワンピース ジャンパースカート デニム 膝上丈 ジャンパースカート
¥ 7700
ワンピース デニムジャンパースカート
¥ 7700
スウェット バイカラースウェットプルオーバー
¥ 7700
シャツ ブラウス フォーマルスムースプリーツ襟ブラウス(90~140cm)
¥ 7700
ベスト THE NORTH FACE:110〜150cm / アドベンチャー ベスト
¥ 7700
パーカー BOYSミニマルジップアップパーカ
¥ 7700
パーカー BOYSミニマルジップアップパーカ
¥ 7700
パーカー BOYSミニマルジップアップパーカ
¥ 7700
アウター Christina Rhode / チェック ジャガードコート
¥ 7700
カーディガン チュビックキルティングカーディガン
¥ 7700
ジャージ Kids Seasonal Taped Track Jacket
¥ 7700
ベスト ワンポイントベスト
¥ 7700
蝶ネクタイ ポルカドット ボウタイ
¥ 7700
SANTA CRUZ サンタクルーズ PoKeMoN PIKACHU SPRAY DOT P/O HOODED SWEATSHIRT YOUTH プルオーバーパーカー ユース ポケモン ピカチュウ 子供用 P/O フード
¥ 7700
【ミキハウスホットビスケッツ】コーデュロイジャンパースカート＆Tシャツ＆ニット帽セット【BOX付き】
¥ 7700
ポンポネットジュニア(pom ponette junior)テーラードジャケット【O_50】【outlet】
¥ 7700
THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス キッズ グランドコンパクトジャケット ウインドブレーカー マウンテンパーカー Grand Compact Jacket NPJ22212
¥ 7700
子供きもの 新品 七五三 １２７ 男児アンサンブルセット 5歳用 合繊 男の子 未使用品 長期保管品
¥ 7700
落札価格7700円
210 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！