『ワンピース SHIPS KIDS:140〜150cm / 「手洗い可能」 ケーブル レイヤード ワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 07時 50分に出品され03月12日 07時 50分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:78882298

ショップ:SHIPS KIDS，シップス キッズ

ブランド:SHIPS，シップス

商品名:SHIPS KIDS:140〜150cm / ＜手洗い可能＞ ケーブル レイヤード ワンピース

カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース

ブランド品番:514-55-0250

素材:本体: レーヨン48%， ポリエステル30%， ナイロン22%， 身頃裏地: コットン100%， スカート: ポリエステル63%， レーヨン37%， 裏地: ポリエステル100%

原産国:-

カラー:オフホワイト

サイズ:140，150

企画ID:1660461，1646128，1646127