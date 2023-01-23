『coaroo(コアルー) マリー 5WAY コアルーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 00時 51分に出品され05月15日 00時 51分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 小さくても収納力バツグンの5WAY※コアルーバッグ

ショップチャンネルで好評

ちょっとしたお出かけや普段使いに、母の日のプレゼントに

※ショルダー、リュック1、リュック2、前抱え、メッセンジャー(斜めがけ)スタイルのマザーズバッグ



【商品規格】

サイズ：(約)幅27×高さ21×マチ10cm、ベルト幅25mm、ベルト長さ87~120cm

【重量】(約)384g





[商品コード] 63280004

[素材]

【素材】

本体:ナイロン

ファスナー引手・前ポケット部:牛革

ベルト部:ポリプロピレン



[洗濯表示]

※薄めた洗剤液を軽くかけ汚れを落とし、ぬるま湯で短時間で濯いだ後に、日陰で完全に乾かします。

※乾燥後防水スプレーをかけると汚れ防止にもなります。

※つけ置き厳禁

※洗濯機や乾燥機は使用不可