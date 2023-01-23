『送料無料 サロモン スニーカー キッズ ジュニア 子供 X RAISE GTX J SALOMON L47071300 L47071400 ネイビー 紺 ベージュ 靴【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 09時 28分に出品され05月11日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着用時のサイズ感

細身、普通の方→「標準サイズ」

甲高、幅広の方→「1サイズ大きめ」

こちらのアイテムの足入れは標準です。



ブランド：SALOMON サロモン

アイテム：スニーカー

スタイルNo：L47071300 L47071400

商品名：X RAISE GTX J

性別：キッズ ジュニア 子供

原産国：Cambodia 他

素材：アッパー：合成繊維、合成皮革

インソール：合成繊維

アウトソール：ラバー

重量：片足：19cm 約 208g

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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