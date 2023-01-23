『送料無料 サロモン スニーカー キッズ ジュニア 子供 X RAISE GTX J SALOMON L47071300 L47071400 ネイビー 紺 ベージュ 靴【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 09時 28分に出品され05月11日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
着用時のサイズ感
細身、普通の方→「標準サイズ」
甲高、幅広の方→「1サイズ大きめ」
こちらのアイテムの足入れは標準です。
ブランド：SALOMON サロモン
アイテム：スニーカー
スタイルNo：L47071300 L47071400
商品名：X RAISE GTX J
性別：キッズ ジュニア 子供
原産国：Cambodia 他
素材：アッパー：合成繊維、合成皮革
インソール：合成繊維
アウトソール：ラバー
重量：片足：19cm 約 208g
ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
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落札価格7700円
198 入札履歴
終了
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