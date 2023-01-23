『ノースフェイス バッグ NF0A52VWX Youth ジュニア リュックサック 子供 ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE ab-60286 ブランド【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 20時 35分に出品され04月14日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】THE NORTH FACE ノースフェイス
【サイズ】横：約26cm 縦：約39ｃｍ マチ：約15cm ショルダー：最大約77.5cm 容量：19.5L 重さ：約360ｇ
【材質】ポリエステル
【仕様】メイン開閉：ダブルファスナー開閉 外部：ホック開閉ポケット1 サイドオープンポケット2 内部：オープンポケット1
【カラー】1：NF0A52VX8A3-Orange 2：NF0A52VXIYZ-アート 3：NF0A52VXTV5-BLUE 4：NF0A52VXIYW-PINK
【特徴】大人気のTHE NORTH FACEからユースサイズのリュックが登場！ダブルジップでお子様でも開閉しやすく、大きな開口部で出し入れしやすく、中身が見やすい作りとなっております。ポケットもあり細かいものの収納も可能！リフレクター（反射板）も付いていて夜でも安心。習い事や学校行事など幅広くお使いいただけます。
【ご注意】掲載写真はデジタルカメラを使用している関係上、実際の商品と色および質感など、若干異なる場合がございます。予めご了承お願いいたします。
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落札価格7700円
740 入札履歴
終了
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