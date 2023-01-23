『スウェット 「110-130cm」FRONT JIP ハーフジップトレーナー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 23時 10分に出品され05月10日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:77985018

ショップ:J.PRESS，ジェイプレス

ブランド:J.PRESS，ジェイプレス

商品名:【110-130cm】FRONT JIP ハーフジップトレーナー

カテゴリ:トップス>スウェット

ブランド品番:TOJPSW0507

素材:グレー系/ネイビー系：[本体]綿:100%[リブ部分]綿:95%，ポリウレタン:5%

原産国:中国

カラー:グレー系，ネイビー系

サイズ:110，120，130

企画ID:1687304