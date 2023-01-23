『ふるさと納税 サイドテーブルSDT-29ブラウンオーク／ブラック アイリスオーヤマ 宮城県角田市【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 21時 13分に出品され04月25日 21時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

【商品サイズ（約）mm】W290×D290×H522【商品重量（約）】2.29kg耐荷重（約）：10kg



配送について

準備でき次第順次発送



タイプ：【常温】