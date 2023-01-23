『leg0 Cityミニフィギュア:オレンジホルタートップ、花パターンメス( 31012 )【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 08時 35分に出品され03月03日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらの商品は海外の倉庫から輸送されるため、お届けまでに通常10日〜3週間ほどお時間をいただいております。在庫のない商品や複数購入をご希望の場合など、お気軽にお問い合わせください。通関手続きの一環として開封検査が行われる場合がございます。また、輸送中や通関検査時に外箱にダメージが生じることがあります。予めご了承ください。何かご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。(こちらの商品は海外輸入品（並行輸入品）となりますので、無線機器などの商品の場合、日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご注意ください。)
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落札価格7700円
865 入札履歴
終了
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