ヘルメット bern バーン ヘルメット 子供用 自転車 おしゃれ nino nina キッズ XS S Mサイズ ベビー 軽い ストライダー 流行【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【キッズヘルメット】



ブランド名

bern / バーン



品番

NINA



サイズ

XS-S：48-51.5cm(約1.5〜3歳)

S-M：51.5-54.5cm(約3〜6歳)

サイズ調節可能



bernヘルメットのフィッテングに関して

bern公式代理店であるYTS STOREでは、アメリカ本国との度重なる着用テストにより、着用した際“ヘルメットと頭部の間に人差し指が入る状態がベストフィッテイング”と推奨しています。つまり若干の余裕を持たせた状態を指します。

ですが用途によっては、よりジャストなフィット感を求めるユーザーの方もいらっしゃいます。

そのため、商品ページに掲載のcmサイズ表は、あくまで“推奨サイズ”であり、フィット感に関しては個人差があることをあらかじめご了承下さい。



素材

zip mold

※従来のeps素材に比べ、軽量かつ耐衝撃性に優れた新素材



安全基準マーク

CPSC（アメリカ合衆国消費者製品安全委員会）、

CE EN1078（欧州標準化委員会）