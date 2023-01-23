『ヘルメット bern バーン ヘルメット 子供用 自転車 おしゃれ nino nina キッズ XS S Mサイズ ベビー 軽い ストライダー 流行【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 35分に出品され03月15日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【キッズヘルメット】
ブランド名
bern / バーン
品番
NINA
サイズ
XS-S：48-51.5cm(約1.5〜3歳)
S-M：51.5-54.5cm(約3〜6歳)
サイズ調節可能
bernヘルメットのフィッテングに関して
bern公式代理店であるYTS STOREでは、アメリカ本国との度重なる着用テストにより、着用した際“ヘルメットと頭部の間に人差し指が入る状態がベストフィッテイング”と推奨しています。つまり若干の余裕を持たせた状態を指します。
ですが用途によっては、よりジャストなフィット感を求めるユーザーの方もいらっしゃいます。
そのため、商品ページに掲載のcmサイズ表は、あくまで“推奨サイズ”であり、フィット感に関しては個人差があることをあらかじめご了承下さい。
素材
zip mold
※従来のeps素材に比べ、軽量かつ耐衝撃性に優れた新素材
安全基準マーク
CPSC（アメリカ合衆国消費者製品安全委員会）、
CE EN1078（欧州標準化委員会）
バーン NINO（ニーノ） マットブルー キッズ向けボーイズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINO（ニーノ） マットブルー キッズ向けボーイズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINO（ニーノ） マットブラック キッズ向けボーイズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINA（ニーナ） サテンホワイト キッズ向けガールズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINA（ニーナ） サテンシーグラス ポルカドット キッズ向けガールズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINA（ニーナ） サテンシーグラス ポルカドット キッズ向けガールズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINA（ニーナ） サテンレッド ストロベリー キッズ向けガールズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINA（ニーナ） サテンレッド ストロベリー キッズ向けガールズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン BANDITO（バンディート） サテンピンク ジュニアユニセックスヘルメット (推奨年齢3歳-児童)
¥ 7700
バーン BANDITO（バンディート） サテンピンク ジュニアユニセックスヘルメット (推奨年齢3歳-児童)
¥ 7700
バーン BANDITO（バンディート） マットブラック カモロゴ ジュニアユニセックスヘルメット (推奨年齢3歳-児童)
¥ 7700
バーン BANDITO（バンディート） マットブラック カモロゴ ジュニアユニセックスヘルメット (推奨年齢3歳-児童)
¥ 7700
バーン NINO（ニーノ） サテングレー フライングタイガー キッズ向けボーイズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINO（ニーノ） マットブラック キッズ向けボーイズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
バーン NINA（ニーナ） サテンホワイト キッズ向けガールズヘルメット (推奨年齢2-6歳)
¥ 7700
BERN バーン NINA ニーナ SATIN PEACH SUNRISE GRADIENT サテンピーチサンライズグラディエント ヘルメット 国内正規品 自転車 送料無料 一部地域は除く
¥ 7700
BERN バーン NINO ニーノ MATTE AMAZON BLUE マットアマゾンブルー ヘルメット 国内正規品 自転車 送料無料 一部地域は除く
¥ 7700
BERN バーン NINO ニーノ Matte Black ヘルメット 国内正規品 自転車 送料無料 一部地域は除く
¥ 7700
落札価格7700円
744 入札履歴
終了
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