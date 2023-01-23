『映画 「バービー」 ケン ウエスタン ファッション カウボーイ ドール Barbie the Movie Ken Doll Cowboy Western Outfit HRF30【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 28分に出品され03月29日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マテル 2023年
映画「バービー」の象徴的なファッションの 1 つをモデルにしています。
上品でスタイリッシュなケンドールは、白と黒のウエスタン衣装を着た究極の都会的なカウボーイのように見えます。
彼のビンテージ シャツは、映画の中でケンのキャラクターが着ているものとよく似ています。
花柄の刺繍とヨークと袖に施された目を引くフリンジが特徴。
白いカウボーイ ハット、白いブーツ、エンボス加工された「シルバー」バックルが付いた黒いベルトが、ケンドールの映画にインスピレーションを得たルックを完成させます。
Made to Moveのボディで関節が動くので着せ替えやポージングがしやすいドールです。
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落札価格7700円
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終了
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