映画 「バービー」 ケン ウエスタン ファッション カウボーイ ドール Barbie the Movie Ken Doll Cowboy Western Outfit HRF30【年末の贈り物】

商品情報

マテル 2023年



映画「バービー」の象徴的なファッションの 1 つをモデルにしています。



上品でスタイリッシュなケンドールは、白と黒のウエスタン衣装を着た究極の都会的なカウボーイのように見えます。

彼のビンテージ シャツは、映画の中でケンのキャラクターが着ているものとよく似ています。

花柄の刺繍とヨークと袖に施された目を引くフリンジが特徴。



白いカウボーイ ハット、白いブーツ、エンボス加工された「シルバー」バックルが付いた黒いベルトが、ケンドールの映画にインスピレーションを得たルックを完成させます。



Made to Moveのボディで関節が動くので着せ替えやポージングがしやすいドールです。



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