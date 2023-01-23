『PENDLETON（ペンドルトン） マムトート M / レディース バッグ 鞄 マザーズバッグ ショルダー 稲葉真理恵【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 42分に出品され03月31日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 便利な機能が詰まったマザーズバッグ

ペンドルトンとOVERLAPCLOTHINGのディレクター稲葉真理恵さんがコラボした、大容量マザーズバッグがコンパクトサイズとなって登場です。



間口が大きいので荷物の出し入れがしやすく、内側は汚れてもお手入れが簡単なPUコーティング仕様。多様なポケットと取り外せるインナーポーチがセットになった、マルチに使えるバッグです。



男女問わず使いやすいデザインなので、マザーズバッグとしてだけでなく普段使いのバッグとしてもおすすめです。





*サイズ：F

*サイズ（cm)：高さ 約 23、横幅 約 26、奥行 約 17、ストラップ 43



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