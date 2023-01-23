『ノースフェイス THE NORTH FACE ベビーシェルパフリースポンチョ NAB72308【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 11時 39分に出品され03月03日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 表面に毛足が長くかさ高のあるシェルパフリース、肌面に肌触りがよくなめらかなマイクロフリースをボンディングし、高い保温力を持ったポンチョ。ペットボトルを原料とするリサイクルポリエステルを使用した、環境問題に配慮した商品です。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。カラーバリエーションは全3色。左胸のTHE NORTH FACEの刺繍ロゴがアクセントになっています。愛らしいデザインは、ギフトにも適しています。





品番 NAB72308





品名 シェルパフリースポンチョ（ベビー）





メーカー ノースフェイス（THE NORTH FACE）





仕様・特徴



【素材】Recycled Sherpa Fleece Bonding（ポリエステル100％）

【原産国】ベトナム

【サイズ(cm）】BM：着丈36、裄丈37



ロゴ刺繍／記名ラベル付き





※ブラウザやお使いのモニター環境により、掲載画像と実際の商品の色味が若干異なる場合があります。

※商品詳細画像は今シーズン展開外カラーを掲載していることがあります。

※掲載の価格・デザイン・仕様について、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



品番 NAB72308品名 シェルパフリースポンチョ（ベビー）メーカー ノースフェイス（THE NORTH FACE）仕様・特徴【素材】Recycled Sherpa Fleece Bonding（ポリエステル100％）【原産国】ベトナム【サイズ(cm）】BM：着丈36、裄丈37ロゴ刺繍／記名ラベル付き※ブラウザやお使いのモニター環境により、掲載画像と実際の商品の色味が若干異なる場合があります。※商品詳細画像は今シーズン展開外カラーを掲載していることがあります。※掲載の価格・デザイン・仕様について、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 商品カテゴリ KOBEYA SPORTS WEB SHOP アウトドア アウトドアウェア アウター ベビー、キッズ、マタニティ ベビー服、シューズ ベビーポンチョ、マント

商品コード nab72308