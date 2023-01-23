『七五三 草履 バッグ セット 3歳 日本製 なごみや 草履 巾着 セット 鹿の子 S-M 全3種 753 草履 巾着袋 子供 女の子 女児【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 08時 39分に出品され04月15日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材
バッグ:ポリエステル
日本製
サイズ（cm）
草履 S 長さ:約17 巾:約7.5 かかと高さ:約4
草履 M 長さ:約18 巾:約7.5 かかと高さ:約4.5
巾着 高さ:約13 底直径:約12
※外装箱に潰れやキズがある場合があります。
※製造ロットにより柄の色・濃淡が画像と少し違うことがあります。
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190829『』
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落札価格7700円
263 入札履歴
終了
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