300円OFFクーポン　ラクサック　ネオ　32L　送料無料　ポイント10倍【2025 カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 【送料無料】



メーカー・ブランド

RAKU SACK(ラクサック)



カラー・デザイン

ブラック（FTMK-101353-32）



サイズ

高さ48.5cm 幅32cm 厚さ18cm



素材

ナイロン100%（210デニール+裏面PVC加工）

※表面は撥水加工



容量

32Ｌ



重量

1200g



仕様

ABワイド版対応



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