『300円OFFクーポン ラクサック ネオ 32L 送料無料 ポイント10倍【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 18分に出品され03月30日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【送料無料】
メーカー・ブランド
RAKU SACK(ラクサック)
カラー・デザイン
ブラック（FTMK-101353-32）
サイズ
高さ48.5cm 幅32cm 厚さ18cm
素材
ナイロン100%（210デニール+裏面PVC加工）
※表面は撥水加工
容量
32Ｌ
重量
1200g
仕様
ABワイド版対応
キーワード：RAKU SACK/ラクサック/RAKUSACK/ネオ/NEO/101353/32L/リュックサック/リュック/大容量/教科書/学校/中学/高校/通学/カバン/スクールバッグ/レディース/メンズ/女子/男子/ベーシック/定番/中高生の為の通学カバン/重量対策/多機能/成長期/子供/中学生/高校生/中学校/高校/新学期/セカンドランドセル/通学/塾/通塾/予備校/習い事/勉強/教科書/新学期/進学/進学/レインカバー内蔵/GIGAスクール/対応/重量/対策/成長/配慮/軽い/軽量/重くない/軽く感じる/フットマーク/FOOTMARK/メンズ/レディース/男子/女子/防水/プレゼント/贈り物/ギフト/入学祝い/入学/黒/ブラック/くろ/black/
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落札価格7700円
476 入札履歴
終了
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