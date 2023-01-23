『P最大12倍12/8限定 (取寄) ナイキ キッズ ガールズ ウインドランナー ジャケット Nike Kids Windrunner Jacket Black/Black/White【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 26分に出品され03月20日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※この商品はお取り寄せ商品です※

商品のお届けにお時間を頂く商品となります。

商品画像または、パソコンからご覧の方はページ下記の

【ご注文前に必ずご確認ください】の箇所をご確認ください。

スマートフォン、アプリからご覧の方は商品情報 下記の

【商品情報をもっとみる】をタップ頂き、

【お取り寄せ商品について】の画像内の

注意書きを必ずご確認下さい。

ブランド：Nike Kids ナイキ キッズ

商品名：Nike Kids Windrunner Jacket (Little Kids/Big Kids)

ウインドランナー ジャケット (リトル キッズ/ビッグ キッズ)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Black/Black/White

詳細:スタンダードフィット

フード付きの構造。

伸縮性のある袖口の長袖.

フロントポケット

伸縮性のあるウエストバンド。

フルレングスのジッパー式クロージャー。

ポリエステル100％.

洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥