『P最大12倍12/8限定 (取寄) ナイキ キッズ ガールズ ウインドランナー ジャケット Nike Kids Windrunner Jacket Black/Black/White【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 26分に出品され03月20日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Nike Kids ナイキ キッズ
商品名：Nike Kids Windrunner Jacket (Little Kids/Big Kids)
ウインドランナー ジャケット (リトル キッズ/ビッグ キッズ)
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Black/Black/White
詳細:スタンダードフィット
フード付きの構造。
伸縮性のある袖口の長袖.
フロントポケット
伸縮性のあるウエストバンド。
フルレングスのジッパー式クロージャー。
ポリエステル100％.
洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥
Generic Loose Womens Tank Tops Casual Cropped Tank Tops for Wome 並行輸入品
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落札価格7700円
272 入札履歴
終了
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