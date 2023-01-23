『ボストン バッグ レディース 旅行 大容量 2way 旅行 ショルダーバッグ ブランド Clelia クレリア Bellezza ベレッサ CL-22571【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 03時 46分に出品され04月28日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：Clelia クレリア

シリーズ：Bellezza ベレッサ

品番：CL-22571

カラー：アメジスト ミルキー ティラミス ラベンダー

本体サイズ：約 W34.5×H23×D18 cm、ショルダーベルト：約 101.5〜110 cm

重量：約 950g(ショルダーを除く)

仕様：メイン収納×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×2

素材：フェイクレザー(合成皮革)



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