『ボストン バッグ レディース 旅行 大容量 2way 旅行 ショルダーバッグ ブランド Clelia クレリア Bellezza ベレッサ CL-22571【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 03時 46分に出品され04月28日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：Clelia クレリア
シリーズ：Bellezza ベレッサ
品番：CL-22571
カラー：アメジスト ミルキー ティラミス ラベンダー
本体サイズ：約 W34.5×H23×D18 cm、ショルダーベルト：約 101.5〜110 cm
重量：約 950g(ショルダーを除く)
仕様：メイン収納×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×2
素材：フェイクレザー(合成皮革)
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落札価格7700円
949 入札履歴
終了
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