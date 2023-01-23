『メガネ POLICE ポリス チタンフレーム 最新2022年モデル 国内正規代理店品 VPLF40J-0S11【送料無料】クラシック ナイロール【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 15時 22分に出品され04月22日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・掛けやすい丸みのあるスクエアシェイプ
・クラシックの要素を取り入れつつ、ベーシックに仕上げた新しいスタイル
・フルリム（VPLF39J）/ナイロール（VPLE40J）の2型を展開
・洗練された印象を与える2色使いのフロントカラー(0568/0S11）
・細く軽量で、表面の丸みが特徴のテンプル
・立体的なテンプルイーグルロゴパーツ
・チタニウム製で軽量かつ高品質
【サイズ】5319-142
フロント横幅：142mm
片眼レンズ横幅：53mm
片眼レンズ縦幅：34mm
フレーム鼻幅：19mm
テンプル長さ：142mm
※微差はご容赦ください。
【カラー】
フレーム：グレー
リム：ダークネイビー
テンプル：ネイビーハバナ
【材質】フレーム：チタン、テンプル：アセテート
【付属品】専用ケース+メガネ拭き
※入荷時期によりケースの形状が変わる場合がございます。
※入っているのはダミーレンズです。お使いの際はレンズ交換が必要です。
※この商品はイタリア・デリーゴ社のデザインによって中国で製造され日本で最終仕上げをしたものです。
※当店取り扱いのPOLICEポリス全品はポリス国内正規代理店「デリーゴジャパン株式会社」の商品でございます。
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落札価格7700円
165 入札履歴
終了
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