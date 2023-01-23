『ポリス メガネ NewModel POLICE VPLM41J 0531 TITANIUM チタニウム スクエア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 11時 12分に出品され05月02日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サングラスが単なるアクセサリーから重要なファッションアイテムへと変貌を遂げる過渡期であった
1983年に誕生したイタリアンブランドPOLICE（ポリス）の眼鏡フレーム。
緩やかながらも意志の強さを感じさせる、フロントがすっきりとしたスクエアシェイプのVPLM41J。
フレームに使用されているチタン素材は頑丈さと軽量さを生かした高品質な仕上げです。アセテートテンプルでかけ心地も向上。
ヨロイからテンプルへとつながる一本のライン、そしてテンプルヘッドのPOLICEウイングモチーフがステータスを演出します。
ポリス メガネ POLICE VPL660J 01KR スクエア
¥ 7700
ポリス メガネ POLICE VPL420J 0530 TITANIUM チタニウム ハーフリム
¥ 7700
ポリス メガネ POLICE VPL419J 0S11 TITANIUM チタニウム スクエア
¥ 7700
ポリス メガネ POLICE VPL175J 0568 TITANIUM チタニウム ハーフリム
¥ 7700
ポリス メガネ POLICE VPL174J 0S15 TITANIUM チタニウム ハーフリム
¥ 7700
ポリス メガネ POLICE VPL174J 0568 TITANIUM チタニウム ハーフリム
¥ 7700
ポリス メガネ POLICE VPL173J 0568 TITANIUM チタニウム スクエア
¥ 7700
ＯＡＫＬＥＹ ＯＹ−８００６−０4−５２−SatinGrey Smoke
¥ 7700
OAKLEY オークリー OY8021A-0350 メガネフレーム TOP LEVEL トップレベル 伊達メガネ ポリッシュドグレースモーク 子供用 キッズ 正規商品
¥ 7700
【less than human】レスザンヒューマン HX-63 col.195M メガネ 度付又は度無レンズセット【正規品】【送料無料】日本製 メンズ ブランド 個性的
¥ 7700
LAGUNAMOON メガネ LM-5069 Col.1 ボストン ラグナムーン 正規品
¥ 7700
LAGUNAMOON メガネ LM-5056 Col.3 クラウンパント ラグナムーン 正規品
¥ 7700
LAGUNAMOON メガネフレーム LM-5053 Col.1 ウェリントン 安い レンズ交換 ダテメガネ ブラック 黒 眼鏡 ギフトラッピング ラグナムーン 正規品
¥ 7700
LAGUNAMOON メガネフレーム LM-5030 Col.3 オーバル ブラウン カラーレンズ無料 アイウェア おすすめ 定番 人気 度付き ラグナムーン 正規品
¥ 7700
LAGUNAMOON メガネフレーム LM-5029 Col.1 ボストン ブラック 黒 シンプル 軽量 伊達めがね 女性 レディース 人気 ラグナムーン 正規品
¥ 7700
ヴィンテージ サングラス ＨＯＹＡ ３１０５ ホヤ 当店オリジナル ESSEL HOYA FRANCE
¥ 7700
眼精疲労予防レンズビュイセット ビスロ 4386 セル 超軽量樹脂 パソコン作業に最適 BUI 度なし 度入り
¥ 7700
大きいサイズ 顔 大きい メガネ エーグル AIGLE AG1139 C-3 メンズ 男性 ビジネス カジュアル
¥ 7700
落札価格7700円
127 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！