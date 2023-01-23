『ポリス メガネ NewModel POLICE VPLM41J 0531 TITANIUM チタニウム スクエア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 11時 12分に出品され05月02日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サングラスが単なるアクセサリーから重要なファッションアイテムへと変貌を遂げる過渡期であった

1983年に誕生したイタリアンブランドPOLICE（ポリス）の眼鏡フレーム。



緩やかながらも意志の強さを感じさせる、フロントがすっきりとしたスクエアシェイプのVPLM41J。



フレームに使用されているチタン素材は頑丈さと軽量さを生かした高品質な仕上げです。アセテートテンプルでかけ心地も向上。



ヨロイからテンプルへとつながる一本のライン、そしてテンプルヘッドのPOLICEウイングモチーフがステータスを演出します。

カテゴリ ファッション

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