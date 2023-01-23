『GOODMAN LENS MANUFACTURE グッドマンレンズマニュファクチュー OAKLEY JAWBREAKER オークリー ジョーブレーカー用交換レンズ 偏光グレー ※レンズのみ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 15分に出品され04月24日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レンズには、丈夫でタフな「ポリカーボネート」素材を採用し
OAKLEYレンズと同様の「レンズ補正」が標準的に装備されています。
※本商品は交換用レンズのみの商品となります※
※サングラス本体は付属しませんので注意下さいませ※
【GOODMANLENSMANUFACTURE】
OAKLEY JAWBREAKER（オークリー：ジョーブレーカー） 用 カスタムレンズ
偏光グレー
レンズカラー：偏光グレー
可視光線透過率：15％
レンズ素材：ポリカーボネイト
表面コート：傷防止コート
UVカット：紫外線100％カット
『Dセンター』歪み補正機能付きレンズ
欧州規格準拠(CE)の専用検査機による
レンズ作成後の検査をクリア！
レンズカラー：偏光グレー
可視光線透過率：15％
GOODMAN LENS MANUFACTURE OAKLEY JAWBREAKER オークリー ジョーブレーカー用交換レンズ ライトイエロー 偏光フィルム内蔵 ※レンズのみ
¥ 7700
交換用 ガラス 薄型球面レンズ屈折率１．６０（２枚、１組）
¥ 7700
ジェネラックスHG 167 アシストレンズ 単品販売 交換用メガネレンズ 交換可能 内面累進 HOYAレンズ UVカット付（２枚）
¥ 7700
ジェネラックスHG 167 デスクレンズ 近々 単品販売 交換用メガネレンズ 交換可能 内面累進 HOYAレンズ UVカット付（２枚）
¥ 7700
偏光カラーレンズ COMBEX POLAWING SPX150 コンベックス ポラウィング150 UVカット 釣り ドライブ 交換用レンズ
¥ 7700
追加用 ブルーライトカットレンズ 無色 度付き パソコン スマートホン 青色光カット 1.74超薄型非球面レンズ（2枚・1組）
¥ 7700
遠近両用メガネレンズ HOYAアリオス薄型160 2枚1組
¥ 7700
HOYA 近々両用薄型レンズ デスクワークレンズ 机での作業が広がる 屈折率1.60 超撥水加工＋UVカット（2枚価格）
¥ 7700
KODAK コダック 偏光レンズ 度なし サングラス レンズ交換 交換費無料 他店購入フレーム対応可 球面1.60 ハイカーブフレーム対応 ドライブ 釣り 伊達メガネ
¥ 7700
単焦点ガラス１．７０マルチコート
¥ 7700
メガネレンズ ベルーナZX-AS 1.76外面非球面レンズ 東海光学 最高薄型メガネレンズ 2枚1組
¥ 7700
可視光 調光レンズ☆UVガラスに覆われてる車中でもカラー変化 ☆ ◆ 選べるカラー グレー/ブラウン ◆UVカット撥水コート付き◆2枚一組価格
¥ 7700
レンズ交換用度付き 1.67VPコート非球面
¥ 7700
薄型 度付き メガネ カラーレンズ (2枚1組) アリアーテトレス arriate tr3s ARRIATE TRES 1.67AS 薄型非球面レンズ お好きなフレームに レンズ入替え レンズ交換
¥ 7700
LILY COULURE リリクレール 度なし 度付き 遠近両用
¥ 7700
度無し/2枚1組 Kodak コダック NeoContrast/SeeContrast 1.60 ネオコントラスト シーコントラスト SPUV+4.20 HMC PP 防眩レンズ 傷・ホコリに強い
¥ 7700
GOODMAN LENS MANUFACTURE JAWBREAKER用交換レンズ 偏光ライトグレー GOODMAN LENS MANUFACTURE レンズ 偏光 OAKLEY オークリー 交換レンズ
¥ 7700
HOYA レイガード435 度付 薄型 非球面1.60 ＵＶ/青色光カット 超撥水（2枚価格) レンズ交換のみでもOK
¥ 7700
落札価格7700円
960 入札履歴
終了
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