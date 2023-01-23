GOODMAN LENS MANUFACTURE グッドマンレンズマニュファクチュー OAKLEY JAWBREAKER オークリー ジョーブレーカー用交換レンズ 偏光グレー ※レンズのみ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

レンズには、丈夫でタフな「ポリカーボネート」素材を採用し

OAKLEYレンズと同様の「レンズ補正」が標準的に装備されています。



※本商品は交換用レンズのみの商品となります※

※サングラス本体は付属しませんので注意下さいませ※



【GOODMANLENSMANUFACTURE】

OAKLEY JAWBREAKER（オークリー：ジョーブレーカー） 用 カスタムレンズ

偏光グレー



レンズカラー：偏光グレー

可視光線透過率：15％

レンズ素材：ポリカーボネイト

表面コート：傷防止コート

UVカット：紫外線100％カット



『Dセンター』歪み補正機能付きレンズ

欧州規格準拠(CE)の専用検査機による

レンズ作成後の検査をクリア！



レンズカラー：偏光グレー

可視光線透過率：15％