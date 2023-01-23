『スポーツ アスリー 軽量 at8005 サングラス 度付きレンズセット メガネ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 14時 30分に出品され03月19日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【フレーム詳細】mm
フレーム幅
仕 様 枠:合金/樹脂
レンズ横幅 57
レンズ縦幅 33
鼻 幅 15
テンプル長 136
注：ミラーレンズのみ内面非球面設計となります。
【ご注文方法】
各種レンズでの製作範囲【在庫範囲内】は画像にてご確認くださいませ。
レンズセットでの場合、発送まで数日掛かりますのでご注意ください。
【キャンセルに関しまして】
こちらの商品はオーダー製作となりますのでご注文承諾メール到着後のキャンセル
に付きましてはお受けできませんのでご了承くださいませ。
【納期に関しまして】
カラーレンズの場合、お届けまで最短で1週間程日数が掛かりますのでご了承くださいませ。
【オプションレンズ】
遠近両用レンズをオプションレンズにてご用意いたしました。
ご希望の場合は追加購入ください。
店頭でも販売しておりますので在庫切れの場合がございます。
その際は後ほどご連絡させていただきます。
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落札価格7700円
574 入札履歴
終了
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