スポーツ アスリー 軽量 at8005 サングラス 度付きレンズセット メガネ【2025年度カレンダ】

商品情報

【フレーム詳細】mm

フレーム幅

仕 様 枠:合金/樹脂

レンズ横幅 57

レンズ縦幅 33

鼻 幅 15

テンプル長 136



注：ミラーレンズのみ内面非球面設計となります。



【ご注文方法】

各種レンズでの製作範囲【在庫範囲内】は画像にてご確認くださいませ。

レンズセットでの場合、発送まで数日掛かりますのでご注意ください。



【キャンセルに関しまして】

こちらの商品はオーダー製作となりますのでご注文承諾メール到着後のキャンセル

に付きましてはお受けできませんのでご了承くださいませ。



【納期に関しまして】

カラーレンズの場合、お届けまで最短で1週間程日数が掛かりますのでご了承くださいませ。



【オプションレンズ】

遠近両用レンズをオプションレンズにてご用意いたしました。

ご希望の場合は追加購入ください。



店頭でも販売しておりますので在庫切れの場合がございます。

その際は後ほどご連絡させていただきます。