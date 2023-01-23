『スターガーネット ブレスレット 約10mm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 12時 36分に出品され04月18日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
直径約10mm 内径約170mm
スターガーネットは金紅石（ルチル）や角閃石（アンフィボール）など針状の結晶を含むことで4条あるいは6条のスターが浮かび上がる、アルマンディンという種類のガーネットです。
光にかざした時の深い濃紅色の地石にスターが浮かび上がる様は夕暮れ時の金星を連想する美しさです。
※ 写真は商品現物を撮影しておりできるだけ現状に近い撮影を心掛けておりますが、ブラウザ等個人差で感じ方が違う場合があります。 天然石ですので多少の傷、曇り、クラックは御座います。
【ブレスレット】●ホルミシス効果●「医者いらずの薬石」と伝わる北投石(ホクトライト)＜10ミリ＞
¥ 7700
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落札価格7700円
439 入札履歴
終了
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