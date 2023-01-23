『フチなし◆マジェスタ by SEIKO ◆紳士メガネフレーム SJ-9815 54サイズ ◆カラー IL（グレー）◆日本製◆【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 10時 36分に出品され04月26日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マジェスタ by SEIKO
丈夫で長持ちメッキのイオンプレーティング（IP）
丈夫で安心の品質 MADE IN JAPAN
軽くて丈夫なチタンフレーム
スッキリとしたフチなしフレーム
品番 ⇒ SJ-9815
記載サイズ⇒ 5417-140 （左からレンズ横幅/鼻幅/テンプルの長さ）
レンズたて幅⇒ 38mm
メガネよこ幅（レンズわく）⇒ 約141ｍｍ （出品者計測）
重さ（デモレンズ含む）⇒ 18g （出品者計測）
カラー⇒ IL （グレー）
フレーム素材⇒ チタン
ブランドケース：無し（サービス用ケースお付けします）
この商品はフレームのみです。（最寄のメガネ販売店にて、別途レンズのご購入による入れ替えが必要です）
※商品状態には万全を期してますが、製造過程でできる細かな凹凸などうまく写真に写らない場合がございますので、ご了承下さい。
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落札価格7700円
420 入札履歴
終了
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