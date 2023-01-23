『PEAK MOUNTAIN PM-002-C2 前掛け偏光サングラス付き エコ素材 アウトドア 非球面レンズ付き 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 06時 31分に出品され03月16日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドアグラス【PEAK MOUNTAIN】

植物由来の自然に優しい樹脂素材「リルサンクリアG850」を採用したフレームです。

丁番部には弾力性の高いウルテムのバネパーツとシリコンモダンで高いフィット感を実現しています。

またシーンに応じて着脱可能なマグネット式前掛け偏光サングラスが付属します。



商品名：PEAK MOUNTAIN PM-002

カラー：COL.02 グレー SGレンズ/偏光ライトグレー

サイズ：5416-146 (H34mm)

フレーム材質：フロント/G850 テンプル/G850+ウルテム+シリコン

サングラス材質：フレーム/弾性樹脂 レンズ/トリアセテート偏光

付属品：カラビナ付きセミハードジッパーケース

原産国：中国