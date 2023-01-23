『NOVA ノヴァ HAND MADE ITEM ハンドメイド 国産 クラシック 眼鏡 メガネ フレーム H3113-2-48 度付可 ブルー ゴールド【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 23時 00分に出品され03月06日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フレームカラー：ブルー ゴールド
サイズ：4818-145
フレーム全長 132mm 縦幅 40mm
汎用ケース付属
薄型非球面レンズ付【EYEs CLOUD（アイクラウド）EC-1069 Col.2（カーキ）】KIDS SIZE 子供用メガネ♪伊達メガネ・近視・乱視・遠視
¥ 7700
CELINE DION EYES セリーヌディオン・アイズ CD7236Z col.03 52サイズ おしゃれ メガネ レディース ブランド
¥ 7700
COUGAR A779-B 54mm メガネフレーム ブローライン 眼鏡 伊達
¥ 7700
アイカフェ EYE CAFE PRADO 707 50size 日本製 ナイロール レディース 伊達 度付き 老眼鏡 遠近両用 メガネ めがね 眼鏡 新品 送料無料 50□17
¥ 7700
アイカフェ EYE CAFE PRADO 705 51size 日本製 ナイロール レディース 伊達 度付き 老眼鏡 遠近両用 メガネ めがね 眼鏡 新品 送料無料 51□17
¥ 7700
アイカフェ EYE CAFE6744 cbk r19 ガンメタルメガネ めがね 眼鏡伊達 度付き 新品 送料無料
¥ 7700
アイカフェ EYE CAFE6048 c.122 ブラック/グリ−ン大きい メガネ めがね 眼鏡伊達 度付き 新品 送料無料52□20
¥ 7700
アイカフェ EYE CAFE6047 c.117 ホワイト/ブラック大きい メガネ めがね 眼鏡伊達 度付き 新品 送料無料49□22
¥ 7700
サルバトーレ フェラガモ メガネフレーム 1750t
¥ 7700
アイカフェ EYE CAFEブラック鼻パッド有コンビネーションタイプ近視 乱視 遠視 眼鏡メガネ度付き 度無し 老眼鏡 新品 送料無料26013G/960 c.1…
¥ 7700
GLURE/グルール SP42 4送料無料
¥ 7700
コッコ COCCOブラックツーポイントタイプ鼻パッド有り 度無し/度付き メガネ 眼鏡 送料無料 113AB006 c1 s327
¥ 7700
ヴィンテージ メガネフレーム MICHIKO LONDON KOSHINO ミチコロンドンコシノ 1057-22 51サイズ 逆ナイロール 日本製 チタン
¥ 7700
PONTAGLASSES/ポンタグラシーズ03 C1村上ポンタ秀一氏プロデュースアイウェア送料無料
¥ 7700
ナイロールほぼ丸型メタルメガネフレームレノマ２５−９２４３ 定価27，000円 送料無料！
¥ 7700
ジルスチュアート JILL STUART メガネ 眼鏡 新品 送料無料 デミブラウン 05-0817 c.1 js019
¥ 7700
JILL STUART ジルスチュアート 05-0805 c02 ワイン/クリアワイン 50□15-140 メガネ 眼鏡 レディース js055
¥ 7700
ジルスチュアート JILL STUART 05-0785 c.3 クリアブラウン メガネ 眼鏡 めがね 新品 送料無料 js2
¥ 7700
落札価格7700円
794 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！