『NOVA ノヴァ HAND MADE ITEM ハンドメイド 国産 クラシック 眼鏡 メガネ フレーム H3113-2-48 度付可 ブルー ゴールド【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 23時 00分に出品され03月06日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フレームカラー：ブルー ゴールド

サイズ：4818-145

フレーム全長 132mm 縦幅 40mm

汎用ケース付属