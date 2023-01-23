『COUGAR A779-B 54mm メガネフレーム ブローライン 眼鏡 伊達【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 54分に出品され03月17日 23時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報



【カラー】

ゴールド/レッド



【サイズ】

レンズ横幅：５４ミリ

レンズ縦幅：４４ミリ

鼻幅：１６ミリ

テンプル：１４１ミリ

フレーム縦幅：約４７ミリ

フレーム全幅：約１３５ミリ



※レンズと同時購入の場合は当店オリジナルケース付き



※レンズ価格は後程加算させて頂きます

こちらの商品は長期在庫品となる為、多少の傷や汚れのある場合がございます。

ホヤブルーライトカットは1.60非球面

東海遠近両用は東海光学セレノISシリーズを使用



カラーは￥3，300加算（特注：納期約１週間）



※乱視度数Ｃ−２．２５以上は１枚につき加算料￥１，６５０が必要となります。