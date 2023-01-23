『COUGAR A779-B 54mm メガネフレーム ブローライン 眼鏡 伊達【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 54分に出品され03月17日 23時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カラー】
ゴールド/レッド
【サイズ】
レンズ横幅：５４ミリ
レンズ縦幅：４４ミリ
鼻幅：１６ミリ
テンプル：１４１ミリ
フレーム縦幅：約４７ミリ
フレーム全幅：約１３５ミリ
※レンズと同時購入の場合は当店オリジナルケース付き
※レンズ価格は後程加算させて頂きます
こちらの商品は長期在庫品となる為、多少の傷や汚れのある場合がございます。
ホヤブルーライトカットは1.60非球面
東海遠近両用は東海光学セレノISシリーズを使用
カラーは￥3，300加算（特注：納期約１週間）
※乱視度数Ｃ−２．２５以上は１枚につき加算料￥１，６５０が必要となります。
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落札価格7700円
775 入札履歴
終了
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