『ノスタルジックなのにオシャレ♪ ノスタルジア pg 351 354 日本製 丸眼鏡 メガネ βチタン フレーム 眼鏡 メタル ラウンド 丸めがね 標準 / 小さい サイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 09時 33分に出品され04月14日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノスタルジックなのにオシャレ ノスタルジア pg 351 354 日本製 丸眼鏡 メガネ βチタン チタン フレーム 眼鏡 メタル ラウンド型 丸めがね メンズ レディース 標準 / 小さい サイズ



【生産国】

日本



【カラー】

351-1 46mm

デミブラウン×シャンパンゴールド



351-2 46mm

シャンパンゴールド×ブラウン



351-3 46mm

マットブラック×ブラックデミ



354-1 43mm

デミブラウン×シャンパンゴールド



354-2 43mm

ブラック×シャンパンゴールド



354-3 43mm

マットメタルブラウン×ブラウン



【サイズ】

351

レンズ横幅/約46mm

レンズ縦幅/約41mm

正面横幅(直線距離)/約130mm

テンプル(サイド)/約140mm

鼻幅/約22mm



354

レンズ横幅/約43mm

レンズ縦幅/約39mm

正面横幅(直線距離)/約125mm

テンプル(サイド)/約140mm

鼻幅/約20mm

