『ポリス POLICE メガネ VPLA99J-0530 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 ブラック チタン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 13時 41分に出品され05月06日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：POLICE ポリス 型番：VPLA99J 0530

【商品詳細】

サイズ：レンズ横幅55ミリ、縦幅約33ミリ、テンプルの長さ142ミリ、鼻幅16ミリ、フレーム全体の幅：約140ミリ

フレームカラー：ブラック/ダークハバナ

フレーム素材：チタン/プラスティック

付属品：ポリス純正ケース