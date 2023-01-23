『POLICE ポリス メガネフレーム VPLB95J-03LW 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 ダークネイビー セル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 11分に出品され03月16日 02時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：POLICE ポリス 型番：VPLB95J-03LW

【商品詳細】

サイズ：レンズ横幅55ミリ、縦幅約33ミリ、鼻幅15ミリ、

テンプルの長さ142ミリ、フレーム全体の幅：約142ミリ

フレームカラー：ダークネイビー(テンプル：ダークネイビー×ブルー)

フレーム素材：プラスティック

レンズ材質：デモレンズ(プラスティック)

※デモレンズが入った状態ではご使用できませんので、必ず度数ナシ・度数付レンズ

に入れ替えてご使用ください。

付属品：ポリス純正ケース・セリート

状態：新品

手数料：送料無料・代引き手数料無料