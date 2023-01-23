『【在庫有】超硬多面カットタングステンブレス 10mm幅 ［タングステンブレスレット ゲルマニウムブレスレット メンズ レディース］【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 35分に出品され03月25日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
世界で二番目に硬いといわれる稀少な「レアメタル」の1つタングステンのブレスレット。
ナイフで切りつけても無傷！傷付くこともなく、その美しさを保ち続ける話題の金属＜超硬質タングステン＞。高密度素材を更にダイヤモンドのように計算された多面カット加工し、ブレスレットに仕上げました。角度により多様に光を反射して重厚なきらめきを放ち、腕元をゴージャスに演出します。金属アレルギーを起こし難く、傷もつきにくいタングステンブレスレットです。
タングステンブレスレットは10mm幅と12mm幅の2種類がございます。
商品名 超硬多面カットタングステンブレス 10mm幅
サイズ（約） 適応手首周り20.5cmまで（調整可能）
素材 本体：タングステン、無機ゲルマニウム、バドガシュタインゲルマニウム、シリカゲルマニウム
広告文責 (有)アテーネシステム 076-254-0238
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落札価格7700円
637 入札履歴
終了
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