『ジルスチュアート JILL STUART 05-0792 c.4 デミブラウン 鼻盛り メガネ 眼鏡 送料無料 js051【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 13分に出品され03月21日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 女性らしく「フェミニンにセクシーに」「スウィートで掛けやすく」がジルスチュアートのコンセプト。

両テンプルに施されたハートのモチーフが可愛らしいフレームです！

実寸計量につき誤差はあらかじめご了承ください。

レンズ横幅：52mm

鼻幅：16mm

テンプル長さ：140mm

フレーム全幅：140mm

レンズ高さ：33mm

フレームカラー：デミブラウン

フレーム材 質：アセテート

付属品：メーカー専用ケース付

※レンズ交換を前提としているため、デモレンズの傷等は返品交換対象にはなりません。

※誠に申し訳ございませんが、個々のモニターで、商品の色の見え方が実際の商品と異なる場合がございますので予めご了承下さい。