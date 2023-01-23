『ヴィヴィッドムーン-Vivid Moon- VM-11326 200 51 ☆ブランドフレーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 13分に出品され03月21日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヴィヴィッドムーン-Vivid Moon-

VM-11326 200 51

フレームカラー：200

サイズ51mm

「me-est=自分主義」をコンセプトとした、美しさ、自分らしさ、女性らしさを演出するためのアイウェアブランドです



レンズ横幅：51mm

鼻幅：18mm

フロント縦幅：26mm

フロント前幅：138mm

テンプル長さ：135mm