『ヴィヴィッドムーン-Vivid Moon- VM-11326 200 51 ☆ブランドフレーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 13分に出品され03月21日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヴィヴィッドムーン-Vivid Moon-
VM-11326 200 51
フレームカラー：200
サイズ51mm
「me-est=自分主義」をコンセプトとした、美しさ、自分らしさ、女性らしさを演出するためのアイウェアブランドです
レンズ横幅：51mm
鼻幅：18mm
フロント縦幅：26mm
フロント前幅：138mm
テンプル長さ：135mm
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落札価格7700円
703 入札履歴
終了
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