『【送料無料（北海道・沖縄除く）】ミニミニ壱億円ボックスティッシュ10W 400個セット 【代引き不可】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 12時 24分に出品され03月15日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】

パルプ 10W 紙サイズ／198×103mm ハコサイズ／55×110×18mm