『マジェスタ by SEIKO ◆紳士メガネフレーム SJ-9023 53サイズ ◆カラー PX (ゴールド)◆日本製◆【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 34分に出品され03月04日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらは、店頭に一度も並んでいない新品をご用意しています。





マジェスタ by SEIKO





丈夫で安心の品質 MADE IN JAPAN



軽くて丈夫なチタンフレーム





品番⇒ SJ-9023

記載サイズ ⇒ 5317-140 （左からレンズ横幅/鼻幅/テンプルの長さ）

レンズ縦幅⇒ 42.2mm

メガネ横幅（レンズのわく）⇒ 約137mm (出品者計測)

重さ(デモレンズ含む) ⇒ 14g (出品者計測)

カラー⇒ PX（ゴールド）

フレーム素材⇒ 純チタン/チタン合金

ブランドケース：無し（サービス用ケースお付けします）





フレームのみで購入された場合は、商品名記載のデモレンズが入っていますので、別途レンズの入れ替えが必要です。



※商品状態には万全を期してますが、製造過程でできる細かな凹凸などうまく写真に写らない場合がございますので、ご了承下さい。



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